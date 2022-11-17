Врач оценил разработанные в Москве «клиентские пути» по онкологии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Реализация проекта «клиентские пути» позволит значительно улучшить оказание необходимой медицинской помощи больным с онкологией в Москве. Об этом заявил заместитель главного врача по онкологической помощи Боткинской больницы Дмитрий Греков в четверг, 17 ноября.

— Департамент здравоохранения Москвы совместно с московским онкологическим сообществом реализовали важный проект — «клиентские пути», суть которого заключается в пошаговой детализации этапов диагностики и лечения пациента при онкологическом заболевании, — сказал он.

Греков добавил, что в проекте четко прописаны все необходимые сведения. Так, в нем можно найти перечень исследований, этапы лечения и сроки их выполнения. Кроме того, все схемы размещены в свободном доступе на портале Депздрава Москвы. Это позволяет пользователям ознакомиться со всей информацией и обсудить ее с лечащим врачом.

О создании клиентских путей 17 ноября сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, они представляют собой понятные и подробные инструкции для врачей и пациентов.