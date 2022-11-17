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Публичная защита работ финалистов конкурса «Арт-проект: Моя Москва!» пройдет 22 ноября

Александр Афонин
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Публичная защита работ финалистов конкурса «Арт-проект: Моя Москва!» пройдет 22 ноября
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
6, 2-я Брестская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Публичная защита работ финалистов направления «Макет» конкурса рисунка и макета «Арт-проект: Моя Москва!» состоится 22 ноября. Об этом сообщили в четверг, 17 ноября, в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

В рамках мероприятия гости могут посетить выставку работ финалистов и публичную защиту проектов. Конкурсанты будут соревноваться в двух номинациях: «Город будущего» и «Я шагаю по Москве».

Публичная защита пройдет на площадке ГБУ «Мосстройинформ». В качестве жюри выступят руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, глава макетной мастерской «Макет-М» Сергей Подъемщиков, заместитель директора столичного Института Генплана Максим Гурвич и другие. Старт программы намечен на 15:00.

Накануне сообщалось, что в столичном Музее городского хозяйства пройдет экскурсия, в рамках которой гостям расскажут о пешеходной навигации столицы. Участники узнают, благодаря кому начали нумеровать московские дома, кто и как сейчас нумерует здания в городе и многое другое.

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