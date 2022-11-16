Экскурсия о городской навигации пройдет в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

В столичном Музее городского хозяйства пройдет экскурсия, в рамках которой гостям расскажут о пешеходной навигации. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Мероприятия пройдут 19 и 20 ноября в 15:00. Участники узнают о том, что повлияло на развитие пешеходной навигации, благодаря кому начали нумеровать московские дома, кто и как сейчас нумерует здания в городе, а также как работает современная система городской навигации.

— Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц, — говорится в сообщении.

В настоящее время в столице установлено свыше 95 тысяч новых домовых указателей, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно о появлении подборки музеев и выставок ко Всемирному дню переработки в турсервисе Russpass. Так, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ расскажут, как функционирует система сбора и утилизации отходов в мегаполисе.