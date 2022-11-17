Мужчина с перцовым баллончиком напал на случайного прохожего и отнял телефон

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Свободном проспекте Карта всех событий

Мужчина напал на молодого человека с перцовым баллончиком и отобрал у него телефон на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 17 ноября.

По его словам, вечером в районе Теплый Стан несколько мужчин подошли к 23-летнему местному жителю, который возвращался домой и спросили дорогу. После этого компания попросила у молодого человека телефон, чтобы позвонить. Когда потерпевший передал злоумышленникам телефон, один из них достал перцовый баллончик и распылил его в лицо пострадавшему. После этого компания скрылась. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали на Свободном проспекте. Им оказался 39-летний гость столицы. Похищенный телефон он продал, а деньги потратил.

Фигурант дела заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Тем временем полиция продолжает поиски сообщников задержанного, а также проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

Другое разбойное нападение произошло на автозаправке в Подмосковье. Двое молодых людей напали на АЗС, разгромили двери и витрины и похитили канистру с антифризом.