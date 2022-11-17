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Der Spiegel: Немецкого депутата исключат из партии из-за критики НАТО и поддержки Путина

Евгений Жуков
В мире
Der Spiegel: Немецкого депутата исключат из партии из-за критики НАТО и поддержки Путина
Фото: Pixabay

Немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику действий руководства Североатлантического альянса и высокую оценку президента Российской Федерации Владимира Путина, как политика. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил журнал Der Spiegel.

— Самой большой преступной организацией после СС была НАТО. И такой НАТО остается по сей день, — передает издание слова Дема.

Кроме того, в материале отмечается, что политик часто испытывал терпение коллег своими выступлениями, где он характеризовал руководство собственной партии, как «карьеристский аппарат эгоманов, связанных c БНД (Федеральная разведывательная служба Германии — прим. «ВМ»)».

В феврале Дитер Дем восхвалял Владимира Путина как выдающуюся личность, которой ни один западный лидер «в подметки не годится».

19 октября стало известно, что сотрудник ресторана в Париже выгнал из заведения двух украинских беженок. Сотрудник ресторана объяснил девушкам, что он поддерживает Россию и политику ее президента Владимира Путина. После он жестом указал украинкам на дверь.

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