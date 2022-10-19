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«Да здравствует Путин!»: сотрудник ресторана в Париже выгнал двух украинок

Евгений Белоусов
В мире
«Да здравствует Путин!»: сотрудник ресторана в Париже выгнал двух украинок
Фото: Unsplash

Сотрудник ресторана в Париже выгнал из заведения двух украинских беженок. Об этом в среду, 19 октября, рассказал заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель в Twitter.

— Да здравствует Путин! Пока, — сказал на прощание украинкам француз.

Сотрудник ресторана объяснил девушкам, что он поддерживает Россию и политику ее президента Владимира Путина. После он жестом указал украинкам на дверь.

Заместитель парижского мэра назвал этот инцидент неприемлемым и заметил, что владельцы заведения должны объясниться и понести ответственность за поведение своего сотрудника.

Недавно жители немецкого города Лейпциг на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии.

До этого почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. Немцы требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращени поставок вооружений Украине.

Украина Париж беженцы Рестораны
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