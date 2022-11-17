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Спасатели вытащили собаку из под льда на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели вытащили собаку из под льда на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, природный заказник Берег реки Москвы в Капотне Карта всех событий

Спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в четверг, 17 ноября.

Инциент произошел в природном заказнике Берег реки Москвы, по которому мужчина гулял с собакой. В какой-то момент питомец вышел на тонкий лед, недавно вставший на пруде. Через некоторое время животное попало в полынью и не смогло выбраться самостоятельно.

В экстренные службы позвонила женщина, отдыхавшая там же. На помощь пришли сотрудники поисково-спасательной станции «Марьино» Николай Исаев и Игорь Козырев. Спасатель Исаев надел гидрокостюм и отправился к собаке. Подхватив пса, он подал сигнал напарнику, и Козырев вытащил коллегу на берег вместе с питомцем.

Спасатели вытащили собаку из под льда на юго-востоке столицы Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Собаку породы хаски по кличке Ют передали хозяину.

Других животных выручили на юго-западе столицы. Спасатели достали двух маленьких котят из вентиляционной шахты.

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