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Приметы и советы

Бард Лютик появится в приквеле «Ведьмака» от Netflix

Евгений Белоусов
Общество
Бард Лютик появится в приквеле «Ведьмака» от Netflix
Кадр из сериала «Ведьмак»

В приквеле «Ведьмака» от Netflix появится персонаж Лютик из оригинального сериала. Однако персонаж не окажется бессмертным, хотя действия приквела развернутся за 1200 лет до событий оригинального сериала. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает Redanian Intelligen.

Так, согласно имеющейся у издания информации, Лютик предстанет перед своими слушателями в одной из сцен, чтобы рассказать им историю давно минувших дней. Рассказ барда прервет таинственная фигура в толпе, которая знает, как в действительности разворачивались события.

Недавно стало известно, что исполнитель главной роли Геральта из Ривии Генри Кавилл намерен покинуть актерский состав сериала «Ведьмак», о чем он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Сериал «Ведьмак» основан на культовой фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Первый рассказ цикла увидел свет еще в 1986 году, а последняя книга — в 2013-м. Главный герой саги — Геральт из Ривии, один из последних «ведьмаков», бродячих охотников на чудовищ.

«Вечерняя Москва» вспомнила, на какие индустрии повлиял цикл романов Анджея Сапковского, и поинтересовалась у кинокритиков, почему эта сага пользуется такой популярностью у зрителей по сей день.

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