Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гаагский суд признал Гиркина виновным по делу о крушении MH17

Евгений Белоусов
В мире
Гаагский суд признал Гиркина виновным по делу о крушении MH17
Фото: Dom kobb / CC BY-SA 4.0

Гаагский суд признал россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, прокуратура смогла доказать вину не только Гиркина, который тогда занимал пост главы ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), но и его подчиненных: Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному заключению. Кроме того, осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 миллионов евро, передает РИА Новости.

Суд также оправдал Олега Пулатова по делу о крушении самолета.

Суд в Гааге постановил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским в ДНР. Российская сторона не раз заявляла, что зенитно-ракетного комплекса «Бук» никогда не было на вооружении у ДНР.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. На борту в момент трагедии находились 298 человек, все они погибли.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

Нидерланды Суды Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте