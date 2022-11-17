Гаагский суд признал Гиркина виновным по делу о крушении MH17

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Гаагский суд признал россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, прокуратура смогла доказать вину не только Гиркина, который тогда занимал пост главы ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), но и его подчиненных: Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному заключению. Кроме того, осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 миллионов евро, передает РИА Новости.

Суд также оправдал Олега Пулатова по делу о крушении самолета.

Суд в Гааге постановил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским в ДНР. Российская сторона не раз заявляла, что зенитно-ракетного комплекса «Бук» никогда не было на вооружении у ДНР.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. На борту в момент трагедии находились 298 человек, все они погибли.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.