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Экс-президент Украины Петр Порошенко признал превосходство России над Украиной в вооружении. Об этом политик сообщил российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые выдали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола.

— У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции, — признал Порошенко.

Бывший украинский лидер добавил, что Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы в страну поставляли больше вооружения. По его словам, Украина нуждается в ЗРК и самолетах F16 и A10, передает РИА Новости.

С началом спецоперации на Украине многие страны Запада начали оказывать Киеву военную поддержку. Однако с затягиванием конфликта многие политики начали искать дипломатические пути решения ситуации.

Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для диалога.