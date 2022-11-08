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Макрон: Франция выступает за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон: Франция выступает за возобновление переговоров между РФ и Украиной
Фото: shutterstock

Франция выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 7 ноября, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на 27-й конференции ООН по климату в Египте, сообщает телеканал LCI.

При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для переговоров. Также французский лидер заявил о поддержке Украины и переговорного процесса.

— Мы выступаем за возвращение к миру ради восстановления международного права, — заявил Макрон.

Он добавил, что «нужно будет вернуться за стол переговоров, но это может случиться только в тот момент, который выберет Украина». По его словам, сегодняшняя ситуация не позволяет делать какие-либо прогнозы на этот счет.

Украина не отказывается от переговоров с Россией и не отказывалась никогда. Но киевские власти не намерены вести переговоры с действующим российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил 7 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Украина Франция Спецоперации Эммануэль Макрон Россия
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