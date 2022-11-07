Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией
Фото: Pixabay; АГН Москва

Украина не отказывается от переговоров с Россией и не отказывалась никогда. Однако Киев не намерен вести переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал в понедельник, 7 ноября, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ, — написал он у себя в Twitter.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Уточняется, что чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию.

Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. По его словам, отношения Москвы и Киева уже достигли критической точки.

Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте