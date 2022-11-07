Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией

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Украина не отказывается от переговоров с Россией и не отказывалась никогда. Однако Киев не намерен вести переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал в понедельник, 7 ноября, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ, — написал он у себя в Twitter.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Уточняется, что чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию.

Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. По его словам, отношения Москвы и Киева уже достигли критической точки.