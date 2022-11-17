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Компания «СберТройка» стала лауреатом премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта». Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Эксперты высоко оценили работу «СберТройки» и отметили проект среди других участников премии. Спасибо коллегам за признание! Наш приоритет — удобство пассажиров и комфорт поездок, — сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что эксперты высоко оценили внедрение столичной билетной системы в других регионах России. С помощью одной карты россияне могут совершать поездки по всей страны.

До этого сообщалось, что два цифровых проекта столицы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — экология». Всего в этом году приняли участие более 300 разработок со всей страны.