Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Чемезовым

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Российская журналистка Ксения Собчак принесла публичные извинения главу Ростеха Сергею Чемезову. Соответствующий пост она опубликована в четверг, 17 ноября.

— Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения, — заявила Собчак.

Журналистка также заявила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга нет. Собчак выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

Уголовное дело, которое было заведено из-за обращения Чемезова. Правоохранительные органы расследуют возможное вымогательство со стороны Кирилла Суханова, коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», который принадлежит Ксении Собчак, а также бывшего главного редактора «Татлера» Ариана Романовского.

Мужчин подозревают в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Боровко. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».