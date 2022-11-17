Расписание движения поездов на Рижском направлении МЖД изменится 22-23 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание движения поездов из-за строительства ТПУ «Рижская». Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Изменения необходимы для строительства ТПУ «Рижская» — здесь будут проводиться работы по перемещению пути на новую ось. Из-за этого на 27 часов будет закрыт путь на Рижский вокзал. Вместо Рижского вокзала пользуйтесь станцией Рижская МЦД-2, — говорится в сообщении.

Ограничения пройдут в период с 01:00 22 ноября по 04:00 23 ноября. В это время движение составов не будет осуществляться от и до Рижского вокзала. Вместо этого поезда пойдут в направлениях Площади трех вокзалов и Курского вокзала. Интервалы движения будут увеличены местами до 18 минут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, расписание поездов на МЦД-2 изменится с 01:30 19 ноября по 04:30 20 ноября. В связи с этим интервалы движения поездов увеличатся до часа на центральном участке от Рижской до Курской.