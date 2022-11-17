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Сотрудник СИЗО-3 в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудник СИЗО-3 в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Серпухов, Калужская улица, 50/7 Карта всех событий

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сотрудника СИЗО-3 из-за связи с движением АУЕ*. Об этом стало известно в четверг, 17 ноября.

По данным СМИ, в изоляторе, расположенном в городе Серпухов, нашли ячейку запрещенного в России движения. Сотрудники УФСИН РФ около года расследовали обстоятельства создания ячейки международного экстремистского движения и «разрабатывали» заключенного, который являлся ее лидером, а также пропагандистом. При работе над уголовным делом, заведенным в отношении местного главаря, выяснилось, что один из сотрудников следственного изолятора связан с движением.

В отношении сотрудника изолятора возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Другую группу сотрудников СИЗО признали виновной в совершении преступления в Подмосковье 16 августа. Осужденные вымогали взятки у заключенных за улучшение условий содержания.

* — Запрещенная в России экстремистская организация.

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