Сотрудники СИЗО вымогали взятки у заключенных за улучшение условий содержания

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В подмосковном Ногинске сотрудники СИЗО-11 вымогали взятки у заключенных за улучшение условий содержания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 16 августа.

По ее словам, временно исполняющий обязанности начальника СИЗО, а также оперуполномоченный отдела следственного изолятора получали взятки от заключенных через посредника, содержащегося под стражей.

Так, осенью 2017 года группа получила две взятки на суммы в 150 и 242 тысячи рублей за улучшение условий содержания. За те же «услуги» подсудимые получили еще 500 тысяч рублей в феврале–марте 2018 года.

Подозреваемых задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Павлово-Посадский городской суд приговорил врио начальника СИЗО-11 к восьми с половиной годам лишения свободы, а старшего оперуполномоченного — к 10 годам. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Также следователи вычислили заключенного-посредника, которому в скором времени будет предъявлено обвинение.

Другого сотрудника правоохранительных органов, главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО Басова, арестовали за коррупцию 5 августа.