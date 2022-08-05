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Главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО Басова арестовали за коррупцию

Степан Жирнов
Происшествия
Главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО Басова арестовали за коррупцию
Фото: МВД Медиа

Пресненский районный суд арестовал главу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова по подозрению в получении взятки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 5 августа.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Басова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2022 года, — говорится в сообщении.

О задержании Басова стало известно в четверг, 4 августа. По версии следствия, подозреваемый требовал пять миллионов рублей за прекращение проверок по расходованию бюджетных средств при проведении дезинфекции в городе.

При попытке получения взятки правоохранителя взяли с поличным. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в случае подтверждения подозрений подсудимого уволят из органов внутренних дел, а его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

Другое коррупционное дело завершилось в Москве 3 августа. Депутата Госдумы Вадима Белоусова приговорили к десяти годам колонии.

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