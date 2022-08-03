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Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии

Лейла Алиева
Происшествия
Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии
Фото: Анна Исакова / ТАСС

Московский городской суд вынес обвинительный приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на своего корреспондента в среду, 3 августа.

Уточняется, что ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима. Также Белоусова лишили медали «За заслуги перед Отечеством», запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в течении трех и обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Белоусова обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год он вместе с тещей совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили более 3,2 миллиарда рублей от главы одного из холдингов «за оказание общего покровительства».

В начале июня прокуратура потребовала назначить депутату Белоусову 14 лет колонии по делу о миллиардных взятках. Уточняется, что его сообщницу попросили осудить на четыре года колонии общего режима.

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