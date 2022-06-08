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Прокуратура требует назначить депутату Белоусову 14 лет колонии по делу о миллиардных взятках

Елена Самойлова
Происшествия
Прокуратура требует назначить депутату Белоусову 14 лет колонии по делу о миллиардных взятках
Фото: Пресс-служба Госдумы

Прокуратура требует назначить наказание для депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой по делу о получении взяток на сумму более трех миллиардов рублей. Об этом в среду, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Так, гособвинитель просит назначить Белоусову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и на 15 лет лишить его права занимать определенные должности на государственной службе. Кроме того, прокурор потребовал лишить Белоусова еще и государственной награды — медали «За заслугами перед Отечеством II степени».

Его сообщнице Бутаковой 80 лет. Прокуратура учла это и наличие хронических заболеваний, поэтому попросила осудить женщину на четыре года колонии общего режима.

Также обоим требуется назначить штраф в размере 500 миллионов рублей.

В начале декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры, а в августе прошлого года ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении парламентария. Белоусова обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей.

По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили более 3,2 миллиарда рублей от главы одного из холдингов «за оказание общего покровительства».

В начале сентября 2020 года расследование дела в отношении Белоусова было завершено и направлено в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.

В январе 2021 года состоялось первое заседание суда по существу. Вадим Белоусов свою вину не признал. Осенью этого года Вадим Белоусов был избран в Госдуму РФ восьмого созыва.

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