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Генпрокуратура требует экстрадиции сооснователя финансовой пирамиды Finiko из ОАЭ

Степан Жирнов
Происшествия
Генпрокуратура требует экстрадиции сооснователя финансовой пирамиды Finiko из ОАЭ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Генпрокуратура направила запрос в Объединенные Арабские Эмираты об экстрадиции Зыгмунта Зыгмунтовича — сооснователя финансовой пирамиды Finiko. Об этом стало известно в четверг, 17 ноября.

Злоумышленника объявили в международный розыск по каналам Интерпола из-за возбужденного уголовного дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Мошенничество организованной группой в особо крупном размере». По данным Генпрокуратуры, Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах, в связи с чем в Минюст ОАЭ был направлен запрос о его выдаче.

Помимо Зыгмунтовича в международном розыске остаются Эдвард и Марат Сабировы, но об их местонахождении у ведомства нет информации, сообщило РИА Новости.

Официально компания Finiko позиционировала себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы. Лицом и брендом фирмы стал предприниматель Кирилл Доронин.

Однако фирма оказалась не способом заработка, а проектом мошенников, урон от которого исчисляется в миллионах рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

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