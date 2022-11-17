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Четыре маршрута трамваев задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП на путях

Александр Афонин
Происшествия
Четыре маршрута трамваев задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Маршруты трамваев №4, 37, 43 и 50 задерживаются на Красноказарменной улице из-за аварии двух автомобилей на путях. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Красноказарменной улице из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 4, 37, 43 и 50, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что задержка происходит в районе остановки «Лефортовский мост». Маршруты транспорта временно изменили. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями автомобилистов.

Аналогичная ситуация произошла 8 ноября на Комиссариатском мосту. Там случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, что привело к изменению маршрутов трамваев ;А, 3 и 39.

Район Лефортово ДТП Трамваи
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