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Украинские войска намереваются провести мобилизацию в занятом ими Херсоне. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил представитель экстренных служб региона.

— По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста, — заявил он.

По его словам, на территории России от украинской мобилизации скрывались жители некоторых областей Украины и новых регионов в составе РФ, передает РИА Новости.

До этого о терроре со стороны украинских военнослужащих на правобережье Днепра заявляли власти Херсонской области. Как утверждали в администрации, ВСУ проводят фильтрация населения и выискивают неугодных среди мирных граждан.

14 ноября стало известно, что украинские власти лишили разрешения на работу не менее шести журналистов по причине репортажей из Херсона. Данные ограничения коснулись известных международных изданий.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что на такой шаг официальный Киев мог пойти, чтобы скрыть от мира правду о происходящем в городе. По его словам, о ситуации в Херсоне украинские медиа врут на сто процентов.