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Херсонские власти: ВСУ устраивают террор над населением региона

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Херсонские власти: ВСУ устраивают террор над населением региона
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия устроила террор население правобережья Днепра. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.

— Украинская сторона устроила бесконтрольный террор местного населения без каких-либо доказательств, — говорится в сообщении.

Украинские военные, утверждают в администрации, проводят фильтрация населения и выискивают неугодных среди мирного населения. Более того, ВСУ уже перешли к прямым расправам над населением. На занятой украинской армией территории даже наблюдались случаи линчевания, передает РИА Новости.

Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых украинская армия с приходом в Херсон привязала местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

В понедельник, 14 ноября, американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Киев запретил западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне. По его словам, власти хотели держать под контролем подобного рода кадры.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области. Пресс-служба Сальдо также посоветовала жителям Херсона быть настороже во время посещения города украинским президентом Владимиром Зеленским.

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