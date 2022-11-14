В США отреагировали на фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона

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Киев запретил западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне. Об этом в понедельник 14 ноября, сообщил американский правозащитник Аджаму Барака.

— Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениям, — написал он у себя в Twitter.

До этого стало известно, что украинские власти лишили разрешения на работу не менее шести журналистов, в том числе из известных международных изданий, по причине репортажей из Херсона.

Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых ВСУ с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

13 ноября пресс-служба украинского министерства обороны сообщила, что украинские военные отменили ряду представителей СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне.