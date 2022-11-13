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Киев отменил разрешения на работу СМИ из-за освещения ситуации в Херсоне

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Киев отменил разрешения на работу СМИ из-за освещения ситуации в Херсоне
Фото: shutterstock

Украинские военные отменили ряду представителей СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе украинского министерства обороны.

— Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью военных частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий, — говорится в сообщении.

По заявлению Минобороны Украины, это является нарушением приказов главнокомандующего страны. Пресс-карты нарушивших запрет представителей СМИ признаны недействительными, передает РИА Новости.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона и российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск в Херсонской области. Чеченский лидер добавил, что Суровикину пришлось сделать «сложный, но верный выбор».

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