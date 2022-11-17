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В ЕСПЧ заявили, что Россия не обязана выполнять решение суда по MH17

Александр Афонин
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В ЕСПЧ заявили, что Россия не обязана выполнять решение суда по MH17
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия не обязана выполнять решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил первый уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев в четверг, 17 ноября.

— Нет, не обязаны (выполнять решение — прим. «ВМ»). Потому что какого-либо международного акта по этому вопросу не имеется. Решение абсолютно необоснованно, — сказал он.

Лаптев добавил, что на данный момент на Западе «происходит вакханалия». По его словам, номер ракеты, осколки которой были найдены на месте крушения, заканчивался на цифры 7379. Это говорит о том, что снаряд принадлежал Украине. При этом суд в Гааге не стал учитывать подобные данные, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17. По словам судьи Хендрика Стейнхейса, прокуратура смогла доказать не только вину, но и подчиненных: Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако суд своим рещением оправдал Олега Пулатова.

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