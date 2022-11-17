Колокольцев поздравил участковых полицейских с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ в четверг, 17 ноября.

— Ежедневно на дежурство заступают более 40 тысяч участковых уполномоченных. В текущем году ими рассмотрено свыше 11 миллионов обращений, поступивших в органы внутренних дел. Такая внушительная цифра говорит сама за себя и наглядно свидетельствует о нагрузке на службу, — сказал министр.

По словам главы МВД, действующее законодательство дает участковым широкие полномочия для решения различных задач. Однако главный залог их работы лежит в доверии населения, которого можно добиться честной деятельность, сопереживанием людям и с душевным подходом к делу, цитирует Колокольцева пресс-служба.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что сегодня город считается одним из самых безопасных среди столиц во всем мире и такое право он заслужила.