Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Колокольцев поздравил участковых полицейских с профессиональным праздником

Александр Афонин
Общество
Колокольцев поздравил участковых полицейских с профессиональным праздником
Фото: Администрация президента РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ в четверг, 17 ноября.

— Ежедневно на дежурство заступают более 40 тысяч участковых уполномоченных. В текущем году ими рассмотрено свыше 11 миллионов обращений, поступивших в органы внутренних дел. Такая внушительная цифра говорит сама за себя и наглядно свидетельствует о нагрузке на службу, — сказал министр.

По словам главы МВД, действующее законодательство дает участковым широкие полномочия для решения различных задач. Однако главный залог их работы лежит в доверии населения, которого можно добиться честной деятельность, сопереживанием людям и с душевным подходом к делу, цитирует Колокольцева пресс-служба.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что сегодня город считается одним из самых безопасных среди столиц во всем мире и такое право он заслужила.

Владимир Колокольцев МВД Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте