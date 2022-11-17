Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Французский генерал раскритиковал «неуклюжую» ошибку Зеленского

Евгений Жуков
В мире
Французский генерал раскритиковал «неуклюжую» ошибку Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, когда поставил под сомнения вердикт Варшавы об инциденте с украинским снарядом, упавшим на территории польского населенного пункта Пшеводув. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.

— Это стратегическая ошибка Зеленского. Это неуклюжесть и несправедливость с его стороны, — подчеркнул Клермон.

Французский офицер также поделился мнением, что киевскому руководству не стоило не доверять словам польского лидера Анджея Дуды и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, поскольку на данный момент они «его главные сторонники».

Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, нарастающее в последнее время, связано с нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, в американо-украинских отношениях есть «широкая серая зона», которую многие предпочитают не замечать.

Украина Франция Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте