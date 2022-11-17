«Зеленский научился требовать и стучать по столу»: что ждет американо-украинские отношения

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Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, нарастающее в последнее время, связано с нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

«Серая» зона

По его словам, в американо-украинских отношениях есть «широкая серая зона», которую многие предпочитают не замечать:

— Когда у нас говорят, что президент Украины Владимир Зеленский — марионетка в руках Белого дома и делает все, что ему скажут, — это не совсем правда. Конечно, зависимость Украины от США очень высока. В какой-то степени Украина существует на системе жизнеобеспечения, которую представляют европейцы и американцы. А поскольку никакой стратегической автономии у Европы от США нет, естественно, что роль Вашингтона в разы больше. Но при этом определенная степень автономии есть у Киева. И Зеленский на протяжении последних месяцев показал, что он может быть не только удобным, но в случае необходимости — просить, требовать и даже стучать рукой по столу. То есть действовать не с позиции слабости, а с позиции силы.

И, конечно, такие демарши, уточнил эксперт, вызывают раздражение со стороны Соединенных Штатов и европейских стран. Особенно, если они делаются в форме очень радикальных политических заявлений официальных украинских лиц.

— Мы такие выступления наблюдем на протяжении долгого времени, — заметил Кортунов.

Кризисы неизбежны

В то же время, по мнению политолога, невзирая на определенный элемент напряженности, Киев и Вашингтон вряд ли перестанут сотрудничать:

— Мне кажется, что напряженность будет нарастать, но это вовсе не означает, что они разругаются и американский лидер Джо Байден хлопнет дверью, перестанет помогать или поддерживать Киев. Просто сложилась ситуация взаимозависимых отношений между США и Украиной. И кризисов в таких ситуациях не избежать. Одним словом: милые бранятся — только тешатся.

Кортунов считает, что Зеленский продолжит проявлять своеволие и в дальнейшем, что может обострить и без того непростую ситуацию. Однако он может это делать с манипулятивной целью, чтобы добиться более выгодных предложений со стороны западных покровителей.

Политолог добавил, что даже такие провокации со стороны Киева Белый дом готов терпеть, понимая, что без поддержки США Украины не станет.

17 ноября Байден отреагировал на заявление Зеленского о том, что ракеты, упавшие в Польше, якобы не были украинскими. По мнению главы Белого дома, слова украинского президента не являются аргументом, исключающим непричастность Киева к данному инциденту.

Это уже далеко не первый случай, когда Штаты публично демонстрируют недовольство поведением украинского лидера. Так, в начале ноября Белый дом в частном порядке призвал украинские власти показать открытость к диалогу с российской стороной. С какой целью это было сделано, «ВМ» рассказал политолог Сергей Марков.