Памятник Александру Пушкину демонтировали в Черновцах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В городе Черновцы, расположенном на западе Украины, демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщила спикер городского совета Анастасия Кокоячук телерадиокомпании «Общественное» в четверг, 17 ноября.

Памятник располагался в центре Черновцев на Соборной площади. Он был установлен на территории коммерческого училища торгово-экономического университета.

По словам Кокоячук, статуя не имела исторической или культурной ценности. На данный момент в городе остался еще один памятник и бюст российскому поэту, передает ТАСС.

Власти украинских городов в последнее время начали активно сносить памятники российским деятелям культуры. Так, 14 ноября в Одессе прошли работы по демонтажу бюста советскому писателю Максиму Горькому. Как утверждало руководство санатория, где располагался памятник, бюст не являлся историческим наследием.

В октября в центре Киева был демонтирован еще один памятник Александру Пушкину. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову.