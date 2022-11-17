Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Законопроект о регулировании майнинговой деятельности внесли в Госдуму

Александр Афонин
Общество
Законопроект о регулировании майнинговой деятельности внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает ввести регулирование майнинговой деятельности в России. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 ноября.

С инициативой выступила группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По его словам, сегодня в России майнинг активно развивается, но его законодательное регулирование отсутствует.

Согласно документу, предлагается ввести требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Они будут определяться российским правительством по согласованию с Центробанком России. Контроль деятельности будет осуществляться федеральным органом исполнительной власти, отмечается в документе.

В России лишь шесть процентов жителей страны могут ответить на вопрос, что такое криптовалюты. Опрос Tangem показал, что россиянам в большинстве своем неизвестны новые технологии финансовой сферы. Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский в беседе с «Вечерней Москвой» решил разъяснить читателям самые известные понятия данной тематики.

Госдума Законы Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте