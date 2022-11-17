Законопроект о регулировании майнинговой деятельности внесли в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает ввести регулирование майнинговой деятельности в России. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 ноября.

С инициативой выступила группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По его словам, сегодня в России майнинг активно развивается, но его законодательное регулирование отсутствует.

Согласно документу, предлагается ввести требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Они будут определяться российским правительством по согласованию с Центробанком России. Контроль деятельности будет осуществляться федеральным органом исполнительной власти, отмечается в документе.

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