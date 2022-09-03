Майнинг и блокчейн: как работают криптовалюты

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В России лишь шесть процентов жителей страны могут ответить на вопрос, что такое криптовалюты. Опрос Tangem показал, что россиянам в большинстве своем неизвестны новые технологии финансовой сферы. Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский в беседе с «Вечерней Москвой» решил разъяснить читателям самые известные понятия данной тематики.

— Криптовалюты — это разновидность цифровых валют. В отличие от множественных электронных денег и финансовых инструментов, криптовалюты часто децентрализованы. Иными словами, они не контролируются правительством какого-либо государства или организацией. Выпуск криптовалют не привязан к определенной территории, а определяется только заложенным математическим алгоритмом, который невозможно обойти или подделать. Для расчетов в криптовалютах не нужны банки и большие центры обработки данных, — разъяснил он.

При этом специалист уточнил, что обеспечением работы криптовалют занимаются майнеры.

— Сам майнинг — это процесс добычи криптовалют, в результате которого в блокчейн добавляется новый блок (запись) транзакций и происходит выпуск криптомонет. За счет выпуска новых монет майнер получает вознаграждение за проделанную работу и потраченную электроэнергию в процессе майнинга. В качестве майнеров выступают люди или организации, которые с помощью своих компьютеров, а иногда и в промышленных масштабах помогают поддерживать криптовалютные сети. Причем некоторые криптовалюты являются анонимными, но это не является их общей чертой, — отметил Каминский.

Кроме того, эксперт рассказал, что для работы с криптовалютой используется технология блокчейн, на ней работают все электронные деньги.

— Чтобы криптовалюта функционировала независимо, участникам необходимо иметь способ записи и хранения финансовых операций. В блокчейне это происходит без использования какого-то центрального сервера и базы данных, как это делается в банках. Данные хранятся в открытом виде и доступны для просмотра всем. В любой момент каждый может посмотреть любую транзакцию, комиссию за ее обработку, а также изучить, какой кошелек направлял те или иные средства, — подытожил эксперт.

Также в материале «Вечерней Москвы» профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков назвал причины непопулярности криптовалют в РФ.