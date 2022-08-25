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«Развитие неизбежно»: финансовый эксперт назвал причины непопулярности криптовалют в РФ

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Финансы
«Развитие неизбежно»: финансовый эксперт назвал причины непопулярности криптовалют в РФ
Фото: Unsplash

По данным опроса Tangem, лишь шесть процентов жителей страны разбираются в теме криптовалюты. Подобная действительность является реальной, поскольку россиянам в большинстве своем неизвестны новые технологии финансовой сферы. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

— Да, это нынешняя действительность России. Жителям страны так и не объяснили разницу цифрового рубля от электронного. По-прежнему вопросы в новой технологии «блокчейн» требуют более подробного объяснения в школах, вузах и на телевидении. Россиянам необходимо поднять финансовую и общетехническую грамотность, — заявил он.

Кроме того, эксперт объяснил причины, по которым криптовалюта может быть не слишком популярна в России.

— Я думаю, что криптовалюты не популярны в России отчасти из-за невыраженной позиции Центрального банка к этой валюте. Мы не услышали ни слов поддержки или отвержения криптовалюты. ЦБ РФ данную технологию в любом случае поддерживает, поскольку на ней играет электронный рубль. Однако неясно, почему представители регулятора не объясняют широким массам данную тематику. Возможно, причина кроется в том, что данная технология дает возможность создавать валюты, позволяющие уйти от налогов и отправлять деньги за рубеж, — разъяснил Юденков.

Также собеседник «ВМ» назвал неизбежным развитие данной валюты на территории России.

— Развитие криптовалюты в России неизбежно. Это часть научно-технического прогресса. Вся прелесть в том, что эта валюта демократичная. Она имитирует не Центральным банкам, а самим сообществам, то есть людям, — подытожил он.

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» предрек обнуление криптовалюты.

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