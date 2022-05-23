«Это будет»: экономист Разуваев предрек обнуление криптовалюты

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Новые мировые финансовые условия могут привести к обнулению криптовалюты. Такой прогноз озвучил экономист Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт не рекомендует вкладывать в криптовалюту валютные накопления.

— Я думаю, что подъем ставок федрезерва и других мировых центробанков в итоге приведет к тому, что криптовалюта обнулится. Это будет необязательно через месяц. Но я так считаю, — заключил экономист.

Также Разуваев объяснил, что делать людям, которые купили валюту на пике значений. Он отметил, что у них еще есть шанс отыграться, однако этот процесс займет немало времени.

А профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. Существуют менее опасные и более выгодные варианты для тех, кто хочет найти применение своим средствам, уверен экономист.

Банк России 16 мая увеличил до 50 тысяч долларов лимит суммы переводов физических лиц за рубеж. Опрошенные «Вечерней Москвой» экономисты считают, что увеличение максимальной суммы перевода в другие страны с 10 до 50 тысяч долларов связано с желанием Центробанка повысить курс доллара. В будущем ЦБ может пойти на еще большие послабления в части валютных ограничений и даже отменить их полностью, считают эксперты.