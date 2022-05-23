Что делать с валютными накоплениями

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Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара упал уже ниже 60 рублей. Однако многие россияне успели купить валюту на пике значений. Что делать с такими накоплениями в текущей ситуации, «Вечерней Москве» рассказал экономист Александр Разуваев.

По словам эксперта, если валюта приобреталась давно, ее можно положить на счет в банке.

— Если у вас исторически валюта в виде сбережений есть, то вполне можно положить на банковский счет — пускай копейка капает. Даже на полгода можно положить, потому что ставки на доллар, скорее всего, будут расти, — рассказал экономист.

Собеседник «ВМ» отметил, что люди, купившие доллар по 130 рублей, оказались в сложной ситуации: при нынешнем курсе продавать валюту им невыгодно. Попробовать отыграться можно при помощи покупки перспективных акций, которые со временем подорожают в разы. При этом стоит учитывать, что деньги будут отбиваться долго, подчеркнул Разуваев.

По мнению специалиста, не стоит вкладывать валютные накопления в криптовалюту.

— Я думаю, что подъем ставок федрезерва и других мировых центробанков в итоге приведет к тому, что криптовалюта обнулится. Это будет необязательно через месяц. Но я так считаю, — подчеркнул экономист.

Еще одним вариантом инвестиций может быть золото или серебро, отметил собеседник «ВМ».

— Можно потратить время, посмотреть золото и серебро, но, скорее, надо покупать не слитки, а инвестиционные монеты. Если вы купили монетку, положите в сейф. Вопрос не в том, что ее могут украсть. Если вы просто принесете ее продавать в другое место или в этот же банк, на монете спокойно могут обнаружить какую-нибудь небольшую царапинку и потребовать дисконт 20 процентов, — заметил эксперт.

Слишком крепкий рубль плохо влияет на бюджет страны и деятельность экспортеров, отметил специалист. Во втором полугодии стоит ожидать подъема стоимости доллара и евро до 75 рублей: валюты могут стать равнозначными, спрогнозировал Разуваев.