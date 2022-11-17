На Украине заявили о росте популярности российских Telegram-каналов

Фото: shutterstock

Минобороны Украины рассказало, что миллионы жителей страны подписаны наTelegram-каналы, которые, как считают в оборонном ведомстве, связаны с российскими властями. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило агентство УНН со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, украинское руководство неоднократно публиковало перечень таких каналов, однако их аудитория все равно продолжает расти.

Она также добавила, что Российская Федерация использует данный сервис «для проведения своих информационных операций», вследствие чего в украинском обществе назревают «раздор, паника и уныние», передает РБК.

До этого стало известно, что граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию Российской Федерации без виз, несмотря на то что Киев прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках.

В пояснительной записке следует, что действие соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран закончится после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны. Согласно тексту документа, если Москва примет зеркальные меры и введет визовый режим, это не повлияет на киевское руководство, который нацелено на разрыв контактов между гражданами.