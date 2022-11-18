Дана Борисова раскрыла причины своего одиночества

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Известная российская телеведущая Дана Борисова за свою жизнь множество раз вступала в отношения с мужчинами, однако лишь один раз была замужем. Брак распался спустя восемь месяцев, и с тех пор у знаменитости не было серьезных отношений.

Артистка дала откровенное интервью одному из каналов на YouTube, где раскрыла истинную причину своего долгого одиночества. Борисова подчеркнула, что на данный момент не нуждается в создании семьи.

Она отметила, что сейчас среди молодежи и в западном обществе это нормальное явление, когда выбор делается в пользу одиночества, а не семьи.

— Когда все пространство, что внутри, оно не пустует, а занято тем, что мне интересно на данный момент, — поделилась Дана Борисова.

По словам знаменитости, она в действительности никогда никого не любила. При этом результатом множества мимолетных отношений она назвала собственную незрелость и зависимость от партнеров, пишет Федеральное агентство новостей.

Минувшим летом телеведущая Дана Борисова призвала изгнать из России певицу Наташу Королеву и ее семью. Поводом для такой инициативы послужило то, что Королева, по мнению Борисовой, имеет нечеткую позицию относительно российской спецоперации на Украине.