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«Метлой взашей»: Дана Борисова призвала выгнать из России Наташу Королеву

Полина Долганова
Общество
«Метлой взашей»: Дана Борисова призвала выгнать из России Наташу Королеву
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Телеведущая Дана Борисова призвала изгнать из России певицу Наташу Королеву и ее семью. Поводом для такой инициативы послужило то, что Королева, по мнению Борисовой, имеет нечеткую позицию относительно российской спецоперации на Украине.

— Мама Наташи Королевой — это как раз тот вариант подлецов, которые рассчитывают усидеть на двух стульях. <…> С такими надо жестко — гнать метлой взашей, — заявил ведущая, слова которой приводит Пятый канал.

На прошлой неделе журналистка Ксения Собчак высказалась относительно выступления именитого российского юмориста Максима Галкина в Юрмале на латышском языке, вызвавшего серьезный общественный резонанс. Шоумен обратился к зрителям на неродном языке, заявив, что россияне не очень понимают, что сейчас происходит вокруг. По словам телеведущей, слова Галкина сейчас очень даже актуальны.

До этого нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина, которые уехали из России после начала спецоперации по защите Донбасса, ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

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