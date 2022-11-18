Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пентагон заявил о конкуренции, а не конфликте с Китаем

Егор Провоторов
В мире
Пентагон заявил о конкуренции, а не конфликте с Китаем
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты верят, что могут составлять конкуренцию Китаю, при этом избегая ненужной конфронтации, заявила в четверг, 17 ноября, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

— Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов, — заметила Сингх в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Представительница американского оборонного ведомства добавила, что Штаты не питают заинтересованности в конфликте с Пекином, а поэтому настаивают на важности сохранения открытыми каналов взаимодействия, поддерживая регулярный диалог между США и Китаем, пишет РИА Новости.

Не исключено, что лидеры США и Китая дадут указания своим подчиненным более активно договариваться по некоторым двусторонним вопросам, однако общеполитический консенсус вряд ли возможен. Такое мнение в понедельник, 14 ноября, высказал директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

Конкуренция Пентагон США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте