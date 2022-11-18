Пентагон заявил о конкуренции, а не конфликте с Китаем

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Соединенные Штаты верят, что могут составлять конкуренцию Китаю, при этом избегая ненужной конфронтации, заявила в четверг, 17 ноября, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

— Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов, — заметила Сингх в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Представительница американского оборонного ведомства добавила, что Штаты не питают заинтересованности в конфликте с Пекином, а поэтому настаивают на важности сохранения открытыми каналов взаимодействия, поддерживая регулярный диалог между США и Китаем, пишет РИА Новости.

Не исключено, что лидеры США и Китая дадут указания своим подчиненным более активно договариваться по некоторым двусторонним вопросам, однако общеполитический консенсус вряд ли возможен. Такое мнение в понедельник, 14 ноября, высказал директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.