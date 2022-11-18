Названы три самых невыносимых знака зодиака

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Порой люди под влиянием своего знака зодиака становятся просто невыносимы. Какие представители зодиакального круга обладают не самым приятным характером, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Близнецы — самый ветреный знак

Удивительный знак, поскольку сочетает в себе противоположности, которые делают его представителей очень непредсказуемыми. Никогда не знаешь, чего ожидать от Близнецов. Личность этого воздушного знака настолько переменчива, что окружающие часто ходят вокруг таких людей как на иголках.

Обладают неустойчивым характером и постоянными перепадами настроения, поэтому с Близнецами трудно находиться рядом, договориться и рассчитывать на них, часто они проявляют себя как крайне ненадежные люди. Если вам когда-нибудь понадобится услуга, обратитесь к кому-нибудь другому, например, к Раку.

Девы обожают осуждать других

Ледяной характер и снисходительное поведение Дев, несомненно, во многом объясняют, почему они получили серебро в нашем рейтинге самых невыносимых знаков. От Дев практически невозможно добиться признания и одобрения, они во всем способны найти недостатки.

Их снобизм — это то, что многие из нас не выносят, но на самом деле Девы используют это как защитный механизм. Их от природы застенчивый характер заставляет их быть недоверчивыми к окружающим. Девы не хотят никого впускать в свою жизнь, поэтому не щедры на похвалы и комплименты.

Лев перебарщивает во всем

Как типичные огненные знаки эти люди любят быть в центре внимания и сделают абсолютно все, чтобы этого добиться. Порой чрезмерная артистичность Львов приводит к тому, что их часто считают невыносимыми и стараются избегать.

Кроме того, их самоуверенность часто воспринимается как фальшивая — многие окружающие автоматически приходят к выводу, что им нельзя доверять, поэтому Львы часто не пользуются большим уважением.