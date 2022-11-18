Роналду рассказал о том, как относится к Месси

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Форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим ПСЖ и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Роналду заявил, что у них с Месси отличные отношения, при этом они не являются друзьями, а скорее партнерами. Португалец заметил, что очень уважает аргентинца за то, как тот говорит о нем и их соперничестве.

— Он отличный парень, который делает классные вещи для футбола, — заметил бывший форвард мадридского «Реала» в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану, которое цитирует «Чемпионат».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги португальский нападающий принял участие в десяти матчах, в которых записал себе в актив один забитый мяч. На счету Лео Месси семь голов и десять результативных передач на партнеров в Лиге 1.

Накануне Роналду рассказал, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним обращаются в «Манчестер Юнайтед». Португалец раздражен тем, что его сделали белой вороной, которую обвиняют в неудачах команды, и считает, что теперь его активно вытесняют.