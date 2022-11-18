Японский премьер рассказал, где упала межконтинентальная ракета КНДР

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Баллистическая, предположительно межконтинентальная ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии неподалеку от острова Хоккайдо, заявил в пятницу, 18 ноября, японский премьер-министр Фумио Кисида.

Падение ракеты в акваторию Японского моря произошло к западу от Хоккайдо, примерно в 200 километрах от острова, заметил глава кабмина. Он также подчеркнул, что Токио выразил решительный протест Пхеньяну в связи с инцидентом.

— Я дал указание генеральному секретарю правительства Японии созвать заседание национального совета безопасности. Северная Корея повторяет с небывалой до сих пор интенсивностью свои провокации. Мы вновь заявляем, что это категорически неприемлемо, — заявил Кисида.

По его словам, на данный момент нет информации об ущербе морским или воздушным судам в результате пуска северокорейской ракеты. Премьер подчеркнул, что в настоящее время проводится тщательный анализ информации об инциденте.

Ракета была выпущена с территории Северной Кореи утром в пятницу, 18 ноября. По данным южнокорейского агентства Ренхап, боеголовка может быть межконтинентальной.