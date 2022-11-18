Ренхап: Пхеньян запустил предположительно межконтинентальную ракету

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Северная Корея совершила запуск, вероятно, межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило японское управление безопасности на море, выполняющее функции береговой охраны.

Подробной информации о пуске в настоящий момент не приводится. Японские власти призвали экипажи судов не подходить близко к обломкам боеголовки в случае их обнаружения, пишет ТАСС.

По информации южнокорейского информационного агентства Ренхап, северокорейская ракета может быть межконтинентальной.

В минувший четверг, 17 ноября, Северная Корея также запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

В нынешнем году было уже 39 дней, когда Пхеньян проводил свои ракетные испытания, в том числе пуски крылатых ракет, включая межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12» на рекордное расстояние — 4500 километров.

В начале ноября Северная Корея неожиданно запустила в направлении южного соседа поэтапно 20 снарядов различного калибра. Все они упали в акватории Японского моря.