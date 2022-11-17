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КНДР осуществила пуск неустановленной ракеты в сторону Японского моря

Егор Провоторов
В мире
КНДР осуществила пуск неустановленной ракеты в сторону Японского моря
Фото: shutterstock

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом утром в четверг, 17 ноября, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

— Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, — цитирует РИА Новости сообщение коллег из Южной Кореи.

В нынешнем году было уже 38 дней, когда Пхеньян проводил свои ракетные испытания, в том числе пуски крылатых ракет, включая межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12» на рекордное расстояние в 4500 километров. Также предполагается, что КНДР запускала ракету «Хвасон-17», баллистический снаряд для подводных лодок, системы для космических спутников и новую тактическую систему для ядерного оружия.

Последний пуск был осуществлен 9 ноября. А неделей ранее Северная Корея неожиданно запустила в направлении южного соседа поэтапно 20 снарядов различного калибра. Все они упали в акватории Японского моря.

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