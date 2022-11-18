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Сайт для трудоустройства иностранных граждан начал работу в Москве

Александр Афонин
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Сайт для трудоустройства иностранных граждан начал работу в Москве
Фото: Pexels

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) запустил специальный сайт для работодателей и иностранных граждан, который поможет трудоустроиться в столичном регионе. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— С его помощью трудовые мигранты могут в режиме онлайн получить комплексную услугу по трудоустройству в Москве и Московской области, включающую прохождение собеседования, а работодатели — найти квалифицированных сотрудников из числа иностранных граждан по заданным ими параметрам, — сказала она.

Багреева добавила, что ММЦ регулярно проводит масштабные работы по развитию миграционных отношений России и дружественный стран. Так, специалисты уже открыли представительства в Узбекистане и Таджикистане. Кроме того, было запущено мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут в удобном формате выполнить необходимые задачи.

8 ноября сообщалось, что пять массовых собеседований в крупнейшие компании состоятся с 15 по 30 ноября на площадке центра «Моя работа». В рамках мероприятий соискателям предложат свыше трех тысяч вакансий.

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