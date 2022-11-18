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Андрей Бочкарев: Москвичи докупили свыше 115 тысяч квадратных метров жилья по реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Москвичи докупили свыше 115 тысяч квадратных метров жилья по реновации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Свыше 1,7 тысячи договоров на приобретение дополнительных площадей и квартир заключили в Москве участники программы реновации. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках реновации горожане могут улучшить свои жилищные условия не только за счет гарантированного расширения площади имущества, но и с помощью опции дополнительной покупки комнаты или квартиры.

Заммэра добавил, что по договорам, которые были заключены ранее, москвичи уже приобрели более 115 тысяч «квадратов» жилья.

На сегодняшний день в городе по реновации возвели уже 218 зданий совокупной площадью 2,9 миллиона квадратных метров. Новое жилье получили свыше 80,3 тысячи горожан, рассказали на официальном портале мэра города.

В рамках реализации программы реновации в настоящий момент на территории 66 районов столицы ведется строительство 168 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Параллельно ведутся работы по проектированию еще 233 домов.

Жилье Андрей Бочкарев Реновация
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