Почта Деда Мороза начала работать в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стартовала в парках Москвы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 18 ноября.

— Каждый желающий сможет написать письмо, сделать рисунок или подписать открытку, а затем опустить их в синий ящик с изображением снеговика и зимнего волшебника. Корреспонденцию доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза, где все письма обязательно прочитают. Спустя некоторое время отправитель получит ответное письмо, — пояснили в пресс-службе.

Новогодняя почта будет работать с 18 ноября по 16 января включительно. В 41 парке размещено 58 ящиков. Отправить письмо Деду Морозу также можно по обычной почте, указав адрес получателя (109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу), и в онлайн-формате с помощью спецформы на сайте московской усадьбы Деда Мороза.

Новогодние почтовые ящики можно найти и в досуговых центрах, детских кафе, торгово-развлекательных центрах и других местах столицы. Чтобы получить ответ, отправитель должен указать обратный адрес и почтовый индекс.

В усадьбе Деда Мороза в этом году установят почтовый ящик для посланий участникам спецоперации на Украине.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что все авторы посланий могут стать участниками творческого конкурса «Лучшее письмо для Деда Мороза».

До этого сообщалось, что в Музее Победы 17 ноября состоится праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». Гости учреждения смогут стать обладателями билетов на тематический новогодний квест «Елка Победы».