Конкурс на лучшее поздравление Деду Морозу прошел в Музее Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Праздничная акция, посвященная дню рождения Деда Мороза 18 ноября, прошла в Музее Победы, сообщили в пресс-службе организации.

— Юные посетители смогли записать на видео свои поздравления самому главному зимнему волшебнику. Ребята подготовили искренние, добрые и трогательные пожелания. Лучшие из них размещены в соцсетях музея, где проходит онлайн-голосование, — рассказали в пресс-службе.

Три победителя, отметили в музее, получат билет на исторический новогодний квест «Елка Победы», при этом все видеопоздравления участников отправят в московскую усадьбу Деда Мороза.

До этого сообщалось, что в парках Москвы стартовала ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Она действует с 18 ноября по 16 января включительно. В 41 парке размещено 58 ящиков, при этом отправить письмо можно также по обычной почте, указав адрес получателя, и в онлайн-формате с помощью спецформы на сайте московской усадьбы Деда Мороза.

Новогодние почтовые ящики можно найти и в досуговых центрах, детских кафе, торгово-развлекательных центрах и других местах столицы. Чтобы получить ответ, отправитель должен указать обратный адрес и почтовый индекс.