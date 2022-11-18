Собянин сообщил, что завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод «Москвич» запустит первую сборку автомобилей на следующей неделе. Об этом глава города рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, после ухода из столицы многих инвесторов большинство свободных ниш заняли предприниматели из России.

Мэр уточнил, что единственной проблемной сферой стало автомобилестроение.

— В следующем году, надеюсь, (завод «Москвич» — прим. «ВМ») выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было «Рено». А через 2–3 года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей, — заключил Собянин.

В свою очередь в беседе с «Вечерней Москвой» доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что российский рынок автомобилей за последние три месяца пополнился машинами европейского производства, поставляемыми через альтернативные каналы. По его словам, несмотря на то что глобальный рынок продолжает испытывать дефицит иномарок, в стране уже налажены частные поставки зарубежных автомобилей через Белоруссию.